Eyüp Gözgeç: '3 yıldır hem kaliteyi hem de seyir zevkini yükseltiyoruz'

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 18-22 Aralık tarihlerinde Balıkesir’de yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, şampiyonanın Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Türkiye’de boks sporunun kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Gözgeç, şampiyonanın eskiden herkesin katılabildiği, seyir zevki iyi olmayan görüntülerin yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz buna düzen getirmeye karar verdik. Türkiye’yi 3 bölgeye ayırdık. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Her ilde il şampiyonası düzenledik. Kendi kilosunda, kategorisinde birinci olanların gruplara katılma hakkı elde etmesini sağladık. Gruplarda ilk 4’e girenlerin de Türkiye şampiyonasına iştirak etmesi noktasında karar almıştık. Böylelikle hem seyir zevkini hem sporun kalitesini yükseltmeyi amaçladık ve 3 yıldır bunu yapıyoruz."

Bu şampiyonanın, federasyonun en gözde şampiyonası olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Biz de kategori olarak yıldızlar, üst minikler, alt minikler, gençler aynı zamanda bayanlar da var ama bizim en önemli şampiyonamız budur. Bunu da burada yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da müsabakalar neticesinde milli takımın oluşacağını ve Balıkesir’de seyredilen birçok boksörün 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğini ifade etti.

Arıcıoğlu, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonada 126 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye Boks Federasyonu, Balıkesir’e ulusal ve uluslararası müsabakalarda kullanılabilecek bir ring hediye etti.

AA