Eyüp Eroğlu: Takviyeler yapmak için çalışıyoruz

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan, Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 15 gün önce başladıklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarını Tokat’ta sürdürdüklerini belirten Eroğlu, "Günde çift antrenman yapıyoruz. İlk antrenmanımız kondisyona yönelik. İkinci idmanımızı ise topla salonda yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı Tokat’ta sürdüreceğiz." dedi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Eroğlu, "Takımımıza takviyeler yapmak için çalışıyoruz. Yeni sezona hazır olarak gireceğiz. 11 Eylül’de Kuzey Makedonya’da Balkan Kupası maçları oynayacağız. Ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

AA