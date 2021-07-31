Eyüp Düner’in hedefi ay-yıldızlı forma ile şampiyonalara katılmak

Bingöl’de bedensel engelli okçu Eyüp Düner, ay-yıldızlı forma giyerek şampiyonalara katılmak istiyor.

Bingöl’de yaşayan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Eyüp, 6 ay önce, komşusu, bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz tarafından bu spora yönlendirildi.

Engelli çocuk ve gençleri spora kazandırarak, hayata tutunmalarına katkı sunmak için çaba gösteren antrenör Tüz’ün Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Karşıya Mahallesi’ndeki spor salonunda verdiği eğitim ile bu branşta kısa sürede ilerleyen genç sporcu, haziran ayında Antalya’da düzenlenen Gençler, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

Engelli olmayan sporcuların da yer aldığı katıldığı bu ilk yarışmada 370 sporcu arasında ilk 50’ye girmeyi başaran Eyüp, günden güne hedefini artırdı.

Daha önce zamanının büyük bölümünü evinde geçiren Eyüp, sporla sosyalleştiği yaşamında azmiyle de örnek oldu.

Çalışmalarını disiplinli şekilde sürdüren Eyüp Düner’in hedefi ay-yıldızlı formayı giyerek, hayallerini gerçekleştirmek.

"Spora başladıktan sonra hayatım değişti"

Bingöllü sporcu, AA muhabirine, antrenörünün verdiği şansla okçulukla tanıştığını söyledi.

Bu sporu yaparken çok mutlu olduğunu belirten Eyüp, "Yayı elime alırken sanki yüreğimden kuşlar uçuyor gibi içimde öyle bir mutluluk oluyor. Spor bana çok güzel şeyler kattı. Genellikle zamanımı evde geçiriyordum. Spora başladıktan sonra hayatım da değişti sağlığım da. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Hayalim ay-yıldızlı formayı giyerek şampiyon olmak." dedi.

Engel tanımayan antrenör Eyüp’ün de yaşamına dokundu

3 yılda 9’u görme ve bedensel engelli 160 çocuğun lisanslı sporcu olmasına destek sunan okçuluk antrenörü Tüz de engelli ve engelli olmayan sporcularla faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Bingöl’ü ulusal düzeydeki birçok yarışta temsil ettiklerini ifade eden Tüz, Eyüp Düner’in de gayet başarılı bir sporcu olduğunu aktardı.

Tüz, engellilerin sosyal hayata katılmada zorluklar yaşayabildiğini dile getirerek, "Eyüp ve diğer engelli arkadaşlarımız buraya gelip ok attıktan sonra hayata farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar. ’Dün yapamazdım, bugün artık yapabilirim’ özgüveni oluşmaya başlıyor. Bu da hayata sağlam adımlarla basmalarına vesile oluyor." diye konuştu.

Engelli olmayan kişilerle aynı sporu yapabildiğini gören gençlerin ve çocukların kendilerine güven duyduğunu anlatan Tüz, azimleriyle de herkese örnek olduklarını kaydetti.