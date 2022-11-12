Eyüp Arın: Maçı kaybetmemize neden olan...

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arın, "Maç öncesi baktığımızda kalite olarak, bireysel oyuncu grubu olarak Erzurumspor ters orantılı giden bir takım görüntüsü gösteriyordu. Çok yetenekli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım ama bazen işler ters gitti mi toparlanmıyor. Biz de inişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, bunu sonlandırmak için buraya gelmiştik. Deplasmanda hiç galibiyetimiz yoktu, belki Erzurumspor’un bu durumundan yararlanırız diye düşünüyorduk. Maça dengeli kontrollü başladık. İkinci yarı bizim attığımız golden sonra oyun biraz daha hareketlendi. Erzurumspor’un deneyimli ayakları bizim maçı kaybetmemize neden oldu. Bugün bu kadar kolay gol yiyen bir takım görüntüsü çizdik. Oyuncularımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.