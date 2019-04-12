Eyüp Arın: Camiamıza rahat bir nefes aldırmak istiyoruz

Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Abalı Denizlispor ile karşılaştıklarını ve maçı 4-3 kaybettiklerini anımsattı.

Ligin lider takımıyla oynadıklarını ifade eden Arın, "Lider geldiler, lider dönmek istiyorlardı. Bizim de şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar sahada semeresini veriyordu. Ama sahada pozisyon anlamında istemediğimiz olaylar yaşandı." diye konuştu.

Arın, maç öncesinde Denizli ekibinin hücum hattını durdurmaya yönelik çalışma yaptıklarını, ilk yarıda da bunu iyi şekilde uyguladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İki defa öne geçtik ama skoru koruyamadık. En hakim olduğumuz bölgede, hava topundan 4 gol yedik. Bu bize ve o bölgedeki oyuncularımıza yakışmayan cinsten gollerdi. Futbolun içerisinde tabii ki bu hatalar var ama hatanın en büyüğünü maçın hakemi yaptı. Dört dakika uzatma vermişti, bu 4 dakikayı 12 dakikaya çıkartması bizi olduğu gibi tüm sporseverleri şaşırttı. Maçı kaybetmek üzüntü verici ama maçla beraber birçok oyuncumuzu da kaybettik. Dört dakika uzatmanın 3. dakikasında penaltı kazandık, penaltının ardından maçın bitmesi lazımdı ama ne hikmetse hakem uzattıkça uzattı. 90 9’da gol yedik."

Bu hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacaklarını aktaran Arın, "Şu anda savunmada sürekli oynayan Onur Akbay ve Veli Kızılkaya bu kadroda yoklar." şeklinde konuştu.

"Ateş çemberinde olmamızda maçı yönetenlerin de hatası var"

Eyüp Arın, ligde 33 puanla 13. sırada yer aldıklarını ifade ederek, "Ateş çemberinin içerisindeyiz ama sezon geneline baktığınızda bu ateş çemberinin içerisinde olmamızda bizlerin de hatası var, oyuncu grubumuzun da hatası var ama maçı yönetenlerin de hatası var." ifadesini kullandı.

Hakemlerin kararlarını eleştiren Arın, şunları kaydetti:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi doğru ama bazı hakemleri de hataya çok itiyor. Bazı hakemler maça ’Nasıl olsa VAR var.’ diye rahat çıkıyorlar ama VAR’a rağmen hata yapılıyor. Bu çok irdelenecek bir konu. Gerçek anlamda VAR’ın yardımını çok pozisyonda gören takımlar var. Mesela bizim maçlarda da olsa en azından Giresunspor maçındaki 2 penaltımızın verileceğine inanıyorum. Denizlispor maçında verilen kırmızı kartın olmayacağına inanıyorum. Biz çemberimizin içerisinde kavrulup, bu oyuncu grubuyla şu son 6 haftayı en iyi şekilde geçirip camiamıza rahat bir nefes aldırmak istiyoruz."

AA