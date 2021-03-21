Eyüp Arın: Bursaspor’u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Bursaspor’a sahasında 3-0 yenilen Adanaspor’da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor’u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum." dedi. Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Oyuncularının coşku ve istekle sahaya çıktığını ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Skor üretmekte beceri sağlayamadık. Penaltıdan önce direkten dönen topumuz vardı. Yine penaltı öncesi verilmeyen faul vardı ve arkasına penaltı çalındı. İlk yarıyı 1-0 geride bitirdik. İkinci yarı skora dengeyi sağlamak için sahaya çıktık. Bunun için çaba sarf ettiler. Yediğimiz ikinci gol sonrası maalesef oyundaki dengeler değişti. Baskımız devam etti göründü ama pozisyon üretmede yine sıkıntı yaşadık. Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor’u galibiyetlerinden ötürü kutluyorum."