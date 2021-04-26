Eyüp Arın: Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor’u konuk eden Adanaspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, maça galibiyet hedefiyle başladıklarını belirtti.

Maçta ilk yarı çok tutuk ve durgun göründüklerine dikkati çeken Arın, şöyle konuştu:

"En çok üzerinde durduğumuz Bereket Sigorta Ümraniyespor’un duran toplarda etkili olduğu ve bireysel sorumluluk verdiğimiz oyuncuların birinin adamını kaçırması. Duran top hatası ilk yarıyı geride kapatmamıza sebep oldu. İkinci yarı isteklerimiz doğrultusunda dengeyi sağlamak istedik ama çok erken yediğimiz ikinci golden sonra biraz daha çaba sarf etmek zorunda kaldık. Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik."