Eyüp Arın: Bize bu ligin barajı olan 6 puan daha gerekli

Spor Toto 1. Lig'in 26'ncı haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, maçtan önce güçlü Gençlerbirliği karşısında 3 puan almayı planladıklarını ancak bireysel anlamda yapılan hatalardan dolayı puan kaybettiklerini söyledi. Arın, hata yapmamak için çalıştıklarını ancak önde top tutamamalarının, puan kaybında önemli rol oynadığını belirterek, "Çabuk çıkmamız gereken pozisyonlarda çok top kaybı yaptık. Ön bölgedeki becerimiz, gerideki gibi olsaydı bu maçtan puanla ayrılabilirdik. Bizim amacımız şu anda bulunduğumuz konumdan kurtulmak ve nefes alabilmek. Bize bu ligin barajı olan 6 puan daha gerekli. 36 puana ulaşıp sonraki haftalarda kendi planlarımızı görmek istiyorduk. Milli maç arasına girerken 2 puan kaybımız var. Ama arayı iyi değerlendirerek telafisi daha zor maçları kazanmak istiyoruz" diye konuştu.