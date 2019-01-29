EYOF’ta heyecan kış sporlarıyla başlayacak

2019 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF), 9-16 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna kentlerinde 8 branşta düzenlenecek organizasyona, 48 ülkeden 14-18 yaş aralığında yaklaşık 1500 sporcu katılacak.

Türkiye’yi, 7 dalda 18’i erkek toplam 35 sporcu temsil edecek. Milli sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni ve snowboard branşlarında madalya mücadelesi verecek.

İki yılda bir düzenlenen EYOF’a, 2017’de Erzurum ev sahipliği yapmıştı. Organizasyona 24 kız ve 45 erkek olmak üzere 69 sporcuyla katılan Türkiye, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

2019 Yaz Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ise 20-28 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek.

- Ay-yıldızlıların kadrosu

Bosna Hersek’teki oyunlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

Artistik buz pateni: Alp Eren Özkan, Güzide Irmak Bayır

Biatlon: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner

Snowboard: Altay Uras

AA