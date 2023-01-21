EYOF heyecanı başlıyor

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali yarın başlayacak. Ülkemizi, 11 kız ve 13 erkek olmak üzere 24 sporcu temsil edecek. Türkiye, festivalde alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard olmak üzere 9 spor dalında yarışacak.

EYOF 2023, İtalya’nın yanı sıra Avusturya ve Slovenya’da yer alan tesislerle birlikte 3 ülkede gerçekleşecek. Kafilemiz, yarışlar için dün İtalya'ya uçtu. Türkiye Kış EYOF tarihinde 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.