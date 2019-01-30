E.Yeni Malatyaspor’un İstanbul şanssızlığı

Evkur Yeni Malatyaspor’un İstanbul şansızlığı sürüyor. Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 12:39
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E.Yeni Malatyaspor’un İstanbul şanssızlığı

Süper Lig’de 19 hafta sonunda 32 puanla 3. sırada yer alan E. Yeni Malatyaspor’da İstanbul şanssızlığı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezondan bu yana İstanbul’da oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. E. Yeni Malatyaspor 2017-2018 sezonunda İstanbul deplasmanlarında Kasımpaşa'ya 3-2, Fenerbahçe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Malatya ekibi, bu sezon ise 4 İstanbul takımıyla deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Son maçta ise Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

İHA

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