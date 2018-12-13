E.Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ligde Kasımpaşa mağlubiyeti ve Akhisarspor beraberliğinin ardından 15. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3-1 üstün ayrılan E. Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında kalan iki maçı da kazanarak ilk yarıyı moralli bir şekilde tamamlamak istiyor. Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta sahasında pazar günü 13.30’da Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde başladı. Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, kaleci Ertaç Özbir, orta saha oyuncusu Guilherme ve takım kaptanı Adem Büyük de takımla çalıştı. 3 futbolcunun da görev verilmesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecekleri belirtildi.

Teknik Direktör Erol Bulut, Akhisarspor maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan ve kasığında birinci derece yırtık tespit edilen Adem Büyük ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Adem’in oynayabileceğini Bulut’a ilettiği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Danijel Aleksic, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Erzurumspor maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Guilherme ile Khalid Boutaib’in cezaları ise sona erdi. Bu iki oyuncu Antalyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıkları kapsamında istasyon çalışması yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmayla tamamlandı.

İHA