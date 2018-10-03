E.Y. Malatyaspor’da D.G. Sivasspor mesaisine başladı

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir deplasmanında kazanılan 1 puanın memnuniyetiyle hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde Başakşehir maçının faturası ağır oldu. Müsabaka öncesi sakatlanan kaleci Ertaç Özbir ve sağ bek oyuncusu Sincere Seth ile kasığındaki sorun nedeniyle maçı tamamlayamayan sol bek Erkan Kaş’ın Malatya’ya getirilmeyerek, tedavilerine İstanbul’da devam edileceği belirtildi. 3 oyuncunun da son durumlarının çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.

Tesislerde kısa bir toplantı yaparak Başakşehir müsabakasındaki özverili oyunlarından futbolcularını kutladığı belirtilen Erol Bulut’un Sivas maçına iyi hazırlanmaları gerektiğini söylediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım D.G. Sivaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.