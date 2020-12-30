EXXEN TÜRKİYE NE ZAMAN AÇILIYOR?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Exxen'in yayın tarihi 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

EXXEN'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Aylık üyelik sistemiyle çalışacak olan Exxen'in fiyatı aylık 9,90 TL olarak belirlendi.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ OLACAK MI?

Evet, Exxen'de ilk 1 hafta kullanıcılar ücretsiz deneme sürümü hakkından faydalanabilecek.

ACUN ILICALI'NIN EXXEN HAKKINDAKİ SON GÖRÜŞLERİ NELER?

Exxen platformuyla ilgili heyecanını dile getiren Acun Ilıcalı, "Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." sözlerini ifade etti.

EXXEN'DE HANGİ PROGRAMLAR YER ALIYOR?

Konuşanlar, Masterchef Junior, Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Zeynep Bastık ve Konukları, İşte Bu Benim Masalım, Katarsis, Vahşi Şeyler, Tolgshow,Bolkes, Enes Batur ile Buluşma, Fight Club, No Limit, Survivor Seçmeler, Alper Rende Kaçış...