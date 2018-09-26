expert’te P4TriCK ile yollar ayrıldı, yeni isim açıklandı





P4TriCK , Eylül 2017’den bu yana kadrosunun bir parçasıydı ve expert bu kadro ile ESEA MDL Avrupa’daki son iki mevsimde 10. ve 12. sırada yer aldı. Alman ekibi, zaman kısıtlamalarını eğitimine odaklandığı için oyuncu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 22 yaşındaki kressy takımın yeni beşinci oyuncusu oldu EURONICS’in güçlü rifler’ı yakın zamanda ESEA MDL S28 Avrupa’yı dördüncü sırada bitirdi. Ayrıca ESL Meisterschaft Summer ve OGA Counter Pit’de ikinci oldu.

Kressy , Gametoon Challenge, Kalashnikov CUP ve Thunderpick Invitational # 3 gibi bir haftadan fazla süredir turnuvalarda aranan bir stand-in olarak oynadı. Takım kaptanı Robin “ScrunK” Röpke , ESEA MDL Sezon 29 Avrupa ve Alman liglerinde playofflara ulaşmanın önemini vurgulayarak bir açıklama yaptı. Ayrıca kressy’yi “uluslararası yarışmada yer alabilecek kadar deneyimli bir oyuncu” olarak tanımladı.

İşte takım kaptanı ScrunK’un açıklamaları:

Maalesef bir sene birlikte oynadıktan sonra Patrick’e veda ettik. Hala eğitimine odaklandığı için onun üzerine bir yatırım yapmak pek mantıklı gelmedi. Patrick de çok yetenekli bir oyuncu çabucak yeni bir takım bulacağına eminim. Kressy’i ihtiyacımız olan tüm özellikleri bir arada olan bir oyuncu olarak görüyoruz. Çok tecrübeli ve eski takımıyla uluslararası rekabete dayanabiliyordu bu yüzden onun takımda olması adına çok mutluyum. Önümüzdeki sezon için hedefimiz hem Alman ligleri hem de Mountain Dew Leaguei’nde playofflara ulaşmak ve uluslararası turnuvalarda kendimizi görmek. Bu doğrultuda hep birlikte çok çalışacağız ve sistemimizi geliştireceğiz. Zaman alacaktır ve bu yüzden sabır isteyecektir. İyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum umarım göstereceğimiz iyi performanslar ile sizi mutlu edebiliriz.

İşte yeni expert kadrosu bu şekilde:

Alexander “alexRr” Frisch

Thilo “syken” Phan

Jan “LyGHT” Patocka

Robin “ScrunK” Röpke

Marko “kressy” Đordević

Kaynak: Playerbros