Ligde ilk 3 sıradan kopmak istemeyen Exeter City, sahasında düşme hattının 3 puan üstünde yer alan Tranmere Rovers karşılaşacak.

Ev sahibi ekipte maç öncesi en dikkat çeken istatistik son 12 maçın kg var olması. Tranmere Rovers 14 golle en az gol yiyen, 6 golle deplasmanda en az gol atan 5 takımından biri konumunda.

Exeter City maç başına 1.6 gol ortalaması ile oynarken girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi 13.

Oran Analizi

Exeter City için beraberliğe 2.75 oran verildiği toplam 11 maçın %91 kısmı berabere kalmazken, 3.5 üst oranı 2.9 olduğunda toplam 33 maçın %88 kısmı 3.5 alt bitti.

Exeter City için TEK oranı 1.72 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ÇİFT bitti.

Tranmere Rovers için galibiyetine 3.25 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kazanamadı.















