Exeter City maçları KG VAR bitiyor

İngiltere 2. Lig maçında Exeter City sahasında Northampton ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak.

Ev sahibi takımda Sparkes ve Stubbsi, misafir takımda Harriman, Nelson ile Mills sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Exeter City son maçında Rochdale ile 1-1 berabere kalarak son 2 maçından galibiyet çıkartamadı. Northampton Town cephesinde ise fikstür avantajı ile son iki maçından 6 puan ile ayrıldı. Deplasman ekibinin 19 haftada 15 gol yemesi defansının uyumunu gösteriyor. Ev sahibi ekibin en güçlü istatistiği ise ligde son 11 maçta tarafların en az 1 gol atmaları.

Oran Analizi

Exeter City için toplam gol 0-1 oranı 2.65 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmında 0-1 gol olmamıştır