Exatlon Challenge nedir?

EXATLON NEDİR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.

EXATLON YARIŞMACILARI NASIL SEÇİLİYOR?

Exatlon belli spor ve kondisyon testlerine tabi tutuluyor. Exatlon'da yarışmaya hak kazanan yarışmacılar en yüksek performans seviyesiyle, son derece zorlu parkurlarda mücadele ediyor. Exatlon'da mücadele eden yarışmacılar Exatlon parkurunda yarışırken kendi sportif ve motor becerilerini test ediyor ve Exatlon yarışması boyunca mücadele ruhunu böylece hiç kaybetmiyor.

EXATLON YARIŞMACILARI KİMLER?

İşte Exatlon Challenge'da yarışacak olan yarışmacılar: Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdal, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

2017'de Brezilya'da yayınlanan Exathlon Brasil programında 10'ü ünlü 10'u gönüllü toplamda 20 yarışmacının oluşturduğu 2 takım, Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu Exathlon parkurlarında kıyasıya mücadele etmişti.