ex-Space Soldiers’ın da bulunduğu ESL Pro League S9 başlıyor

ESL Pro League S9 başlıyor. Temsilcimizinde içinde bulunduğu 16 takım, büyük ödül için dörder grup halinde mücadele edecek. Kendi grubunu birinci tamamlayan takım doğrudan finale yükselecek. Grubun sonuncusu olan takım ESL Pro League’den düşerken kalan 2 takım ise 10. sezondan lige devam edecek.

İşte ESL Pro League S9’un grupları:

A Grubu

ex-Space Soldiers

mousesports

North

OpTic

B Grubu

devils.one

FaZe Clan

Heroic

NiP

C Grubu

fnatic

G2 Esports

Natus Vincere

Windigo

D Grubu

Astralis

BIG

ex-3DMAX

Hellraisers

Temsilcimizin bulunduğu A grubunda yeni kadrosu ile mousesports ve North gibi iki güçlü rakip bulunuyor. Bu rakipler karşısında temsilcimiz işi bir hayli zor. Grubun bir diğer takımı OpTic karşısında üstünlük de sağlayamaz ise ex-Space Soldiers ESL Pro League’e veda edebilir.

Bir diğer temsilcimizin olduğu XANTARES‘li BIG D grubunda bulunuyor. Astralis’inde bulunduğu grupta BIG‘in grubu lider tamamlaması neredeyse imkansız. (Playerbros)