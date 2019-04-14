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ex-Space Soldiers ESL Pro League Season 9’daki ikinci maçından da mağlup ayrıldı

İkinci maçta North’a mağlup olan temsilcimiz ex-Space Soldiers, ESL Pro League’deki üçüncü maçında OpTic Gaming ile karşı karşıya gelecek.

14 Nisan 2019, Pazar 15:52
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ex-Space Soldiers ESL Pro League Season 9’daki ikinci maçından da mağlup ayrıldı

İngiltere’nin Leicester şehrinde düzenlenen ESL Pro League Season 9‘da mücadele eden ex-Space Soldiers, turnuvadaki ikinci maçında North ile karşılaştı.

Turnuvadaki ilk karşılaşmasında mousesports’a 2-0 mağlup olan temsilcimiz, ikinci karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. bo3 formatındaki maçın ilk haritası ex-SS tarafından Dust2 olarak seçildi. İlk yarıyı 10-5 kaybeden temsilcimiz, ikinci yarıda tempoyu arttırsa da geri dönüş yapamadı ve maçtan 16-13 mağlup ayrıldı. Seride 1-0 öne geçen North, ikinci harita olarak Train’i tercih etti. Bu haritanın da ilk yarısında 11-4 North üstünlüğü oluştu. ex-Space Soldiers, ilk haritanın ikinci yarısında olduğu gibi burada da üst üste roundlar kazanmaya başlasa da maalesef sonunu getiremedi. Maçı 16-11 kazanan North, seriyi de 2-0’lık skorla kazandı. (Playerbros)

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