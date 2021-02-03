Türk futbol tarihinde geçmişten günümüze pek çok başarılı futbolcu yer almıştır. Bu futbolculardan biri de eskiden milli formayı da giymiş olan Evren Turhan'dır.

Evren Turhan nereli ve kaç yaşında?

Tam adıyla Evren Nuri Turhan 10 Eylül 1974 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. 2021 Ocak ayı itibariyle 46 yaşındadır. Boyu 180 cm olan eski futbolcu, orta saha mevkiinde görev almış ve Türk milli takım formasını da terletmiştir. Evren Turhan kariyer boyunca merkez orta saha ya da on numara pozisyonlarında da görev almıştır. Kariyeri boyunca pek çok Türk takımında forma giyen Evren Nuri Turhan'ın yurt dışı kariyeri bulunmaktadır. Evren Turhan, aktif futbolculuk kariyerini 1 Temmuz 2018 tarihinde Büyükdere takımında tamamlamıştır.

Evren Turhan hangi takımlarda oynadı?

Evren Turhan futbolculuk kariyeri boyunca 11 farklı takımda futbol oynamıştır. Aynı zaman Türkiye U16, Türkiye U18, Türkiye U21 ve A milli takımda da forma giymiştir. Evren Turhan'ın Türkiye'de forma giydiği takımları ve tarihleri şu şekilde listeleyebiliriz:

6 Kasım 1992 - Balıkesir U21'den Balıkesir A takımına yükselmiştir.

1 Temmuz 1994 - Balıkesirspor'dan Kocaelispor'a bedelsiz olarak transfer olmuştur.

27 Aralık 1995 - Kocaelispor'dan Galatasaray 'a transfer olmuştur.

16 Aralık 1996 - Galatasaray'dan Kocaelispor'a transfer olmuştur.

16 Eylül 1999 - Kocaelispor'dan Siirt Jetpa'ya transfer olmuştur.

16 Ağustos 2000 - Siirt Jetpa'dan Adanaspor'a transfer olmuştur.

14 Eylül 2001 - Adanaspor'dan Malatyaspor'a transfer olmuştur.

29 Ağustos 2002 - Malatyaspor'dan Diyarbakırspor'a transfer olmuştur.

8 Ağustos 2003 - Diyarbakırspor'dan Samsunspor'a transfer olmuştur.

1 Eylül 2004 - Samsunspor'dan Ankaragücü'ne transfer olmuştur.

20 Ocak 2006 - Ankaragücü'nden Malatyaspor'a transfer olmuştur.

8 Temmuz 2006 - Malatyaspor'dan Etimesgut Şeker'e transfer olmuştur.

25 Ocak 2007 - Etimesgut Şeker'den Sakaryaspor'a kiralanmıştır. Oyuncu 30 Haziran 2007'de Etimesgut Şeker'e geri dönmüştür.

9 Temmuz 2008 - Etimesgut Şeker'den Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuştur.

1 Temmuz 2009 - Futbol kariyerine ara vermiştir.

7 Ekim 2011 - Büyükdere takımı ile futbol kariyerine tekrar başlamıştır.

15 Şubat 2013 - Büyükdere'den Sarıyer Maden'e transfer olmuştur.

14 Şubat 2014 - Sarıyer Maden'den Büyükdere'ye transfer olmuştur.

1 Temmuz 2018 - Futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Evren Turhan'ın oynadığı takımlardaki istatistikleri

92-94 arası: Balıkesirspor - 42 maç, 3 gol

94-95 arası: Kocaelispor - 44 maç, 7 gol

95-96 arası: Galatasaray - 24 maç, 2 gol

96-99 arası: Kocaelispor - 75 maç, 7 gol

99-00 arası: Siirtspor - 3 maç

00-01 arası: Adanaspor - 28 maç, 3 gol

01-02 arası: Malatyaspor - 29 maç, 3 gol

02-03 arası: Samsunspor - 24 maç, 2 gol

03-04 arası: Sakaryaspor - 36 maç, 2 gol

04-06 arası: Ankaragücü - 41 maç, 1 gol

06 sezonu: Malatyaspor - 16 maç, 4 gol

06-08 arası: Etimesgut Şekerspor - 1 maç

07 sezonu: Sakaryaspor - 12 maç, 1 gol

08-09 arası: Kayseri Erciyesspor - 31 maç, 5 gol

Evren Turhan futbolu ne zaman bıraktı?

Evren Turhan futbol hayatını 1 Temmuz 2018 tarihinde noktaladığından, şu an herhangi bir takımda oynamamaktadır. En son oynadığı takım Büyükdere'dir. Evren Turhan şu an herhangi bir takımda teknik direktörlük yapmamaktadır. Futbol kariyerini oldukça geç noktalamış futbolculardan biridir.

Evren Turhan'ın maaşı ne kadar?

Evren Turhan şu anda herhangi bir kulüpte futbolculuk ya da teknik direktörlük yapmadığı için, maaşıyla ilgili de herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.