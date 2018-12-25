Evliliğinin 26. yılında 2-6’ lık galibiyet!

İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham, önceki gün deplasmanda Cenk Tosun’lu Everton’ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Pochettino’nun, maçın oynandığı gün 26. evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi.

90 dakika sonunda Arjantinli çalıştırıcı, “Eşim Karina ile 26. yıl dönümümüzü kutladığımız günde 2-6’lık bir galibiyet elde ettik. Evrensel enerjiye inanıyorum. Tüm gün eşime hediye olarak ne alacağımı düşündüm. İşte hediye bu: 2-6!” dedi.

Muhabirin, “Eşinize başka bir hediye alacak mısınız?” sorusuna ise 46 yaşındaki teknik adam, “Eve vardığımda saat geç olacak. Benim ona olan aşkım yeterli” cevabını verdi.