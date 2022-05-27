Evliliğine 2 hafta kala başka kadınla yatakta!

West Bromwich'le sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Andy Carroll, İngiltere gündemine oturdu.

EŞİNİN PARTİSİNE KATILMAK İÇİN DUBAİ'YE GİTTİ

Carroll, iki hafta sonra evleneceği nişanlısı Billi Mucklow'un Dubai'deki bekarlığa veda partisine sürpriz bir ziyaret yapmak için ülkeye gitti. Fakat yıldız futbolcu burada bir skandala imza attı.

YATAK FOTOĞRAFI DEPREM YARATTI

Carroll, eşinin evliliğe veda partisi için gittiği Dubai'de eğlendiği barın müdürüyle birliktelik yaşadı. Taylor Jane Wilkey isimli kadın Carroll ile birlikte yatakta çıplak yatarken bir fotoğrafını paylaştı.

Newcastle United ve Liverpool'un eski futbolcusu Carroll, bir plajdaki parti sonrası iki arkadaşıyla birlikte bir barda eğlenmeye gitti. Burada bar yönetici Taylor ile tanıştı ve sonrasında birlikte otele gittiler. Taylor gece Snapchat hesabından Andy Carroll ile birlikte yatakta oldukları bir fotoğraf paylaştı.

'O FOTOĞRAF SADECE ŞAKAYDI'

Skorer'in haberine göre fotoğrafı çeken 27 yaşındaki Taylor, The Sun'a bir açıklama yaparak, 'Bütün yaşananlar masumca bir eğlenceden ibaret. Çektiğim fotoğraf ise sadece şaka amaçlıydı ve o gece cinsel olarak bir şey yaşanmadı.' ifadelerini kullandı.

Evliliğine 2 hafta kala nişanlısını aldattığı ortaya çıkan Andy Carroll'dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.