Evlerde 23 Nisan coşkusu; Çocuklar bayramlarını böyle kutladı

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. Duru Irmak Demir, Defne Güliz Gereniz, Yağmur Boyraz, Ertuğrul Demirbağ, Azra ve Emir Kaygusuz kardeşler... Türkiye'nin 4 bir yanında milyonlarca çocuk. Evlerini bayraklarla süsleyip renga renk giyinen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı. Kimi şiir okudu kimi ise şarkı söyledi. Çocukların kutlamalarını aileleri de görüntülemeyi ihmal etmedi.

KÜÇÜK HİRA İSTİKLAL MARŞI'NI AĞLAYARAK OKUDU

Sultangazi'de yaşayan Aziz ve Altun Cebe çiftinin 6 yaşındaki kızları Hira, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un,“23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz" çağrısına kayıtsız kalmadı. Küçük Hira, İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere bildiği öğrenilen Hira, gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okuyan küçük Hira'nın o anlarını ise ailesi cep telefonu ile kaydetti.

İstanbul'daki Avcılar Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu 2-M sınıfı öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Dünya Bırakın' şarkısını seslendirdi. Emin YEŞİL- Cemre DURMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

BEYLİKDÜZÜ'NDE ONLARCA ÇOCUK EVLERİNİN PENCERESİNDE 23 NİSAN'I KUTLADI

Beylikdüzü'ndeki bir sitede sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan için alternatif bir etkinlik düzenlendi. Sitede yaşayan 6 çocuk bahçeye kurulan sahnede şiir okurken, site sakinleri balkon ve pencerelere çıkıp, bayrak salladı. Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliği havadan da görüntülendi.

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki sitede alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif bir kutlama düzenlendi. Site yönetimi tarafından dün bahçeye sahne kuruldu. Site sakinleri de evlerinin balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla süsledi. Sitede oturan 6 çocuk sırayla evlerinden çağrılarak, bahçede kurulan sahnede şiir okudu. Site sakinleri de çocuklara alkışlarla destek verdi. Şiirlerin ardından hoparlörlerden marşlar ve şarkılar çalındı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar şarkılara eşlik etti. Etkinliğin sonunda şiir okuyan çocuklara kitap hediye edildi. Öte yandan renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan etkinliği havadan da görüntülendi. Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)

23 NİSANI EVLERİNDE KUTLADILAR

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Sakarya'daki Atatürk İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmenleri Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, uzaktan eğitim sistemi ile çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırladıkları koreografiyi ‘Ben Türk Çocuğuyum’ adlı şiir ile birlikte sahneleyen çocuklar ve öğretmenler, kaydettikleri bu görüntüyü paylaştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 23 Nisan’ın 100’üncü yıl şerefine yazılmış olan ‘Ben Türk Çocuğuyum’ marşını çocuklarla seslendirdik. Okulumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi. Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)