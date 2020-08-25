Evlat Coman darbeyi vurdu

PSG karşısında Alman temsilcisi Bayern Münih’e galibiyeti getiren golü, Fransızlar’ın alt yapısından yetişen Kingsley Coman filelere yolladı. 24 yaşında kariyerindeki 20. kupasını kazanan oyuncu, 2015’te 3.5 milyon Euro’ya Juventus’a satılmış, 2 yıl sonra İtalyanlar’dan da Bayern’e kiralık gitmişti. Bayern, daha sonra onun bonservisini 20 milyon Euro’ya almıştı. Bu arada Bayern’in 34 yaşındaki kaptanı ve kalecisi Neuer de kurtarışlarıyla gecenin kahramanları arasında yer aldı.