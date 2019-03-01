Yeni Malatyaspor’da lider Başakşehir’le oynanacak kritik maç öncesi son dakika... Rizespor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Arturo Mina’dan kötü haber geldi. Ekvador’lu futbolcunun ayağında kırık ve yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Dar bir kadroyla yola devam eden ve özellikle son dönemde yaşanan sakatlıklarla sıkıntı yaşayan Malatya ekibinde tedavileri sağlık ekibi tarafından tüm hızıyla sürdürülen Bifouma ve Kamara’dan ise müjde var. Her iki yıldızın da Başakşehir’e karşı sahada olabilecekleri vurgulandı.

Ara transfer döneminde Fulham’dan kadroya katılan yıldız forvetin Bifouma’ya oranla oynama ihtimalinin çok daha fazla olduğu açıklandı. Robin Yalçın ve Erkan Kaş’ın ise durumları daha sonra belli olacak. Göztepe ile oynanan çeyrek final rövanşında yeniden sakatlanan Ömer oynayamayacak. Bu arada sakatlıklarından dolayı geçen haftaki lig maçında forma giyemeyen Issam Chabake ve Rahman Buğra Çağıran’da sıkıntı yok.