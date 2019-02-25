Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, 27 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Göztepe maçı için kentteki son çalışmasını Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Arturo Mina, Erkan Kaş, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Thievy Bifouma katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Murat Akça takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları geçen Ömer Şişmanoğlu ve Issam Chebake ise takımla çalışmalara katıldı.

Sarı-siyahlılar, bu akşam hava yoluyla İzmir’e gidecek.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında Malatya’da oynanan çeyrek final ilk maçını sarı-siyahlı ekip, 1-0 kazanmıştı.