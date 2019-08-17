Evkur Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic rüzgârı

İlk kez boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün Partizan’ı 1-0 yenmesine rağmen turu geçemeyen Yeni Malatyaspor, ilk maçtaki 3-1’lik yenilginin kurbanı oldu. Her şeye rağmen oynadığı futbol ile alkış alan Sarı-Kırmızılılar, Adis Jahovic yine performansıyla ve attığı golle dikkat çekti. Jahovic, yeni takımı Malatya’da çıktığı 4 Avrupa maçında toplam 3 kez ağları sarsmayı başardı.