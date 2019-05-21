Evkur Yeni Malatyaspor’da aday bolluğu

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu bu hafta oynayacağı ve kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edeceği Bursasspor maçıyla kapatacak olan sarı-kırmızılı camiada mali ve seçimli kongre heyecanı yaşanacak. 2 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan seçimli olağan kongre öncesinde aday sayısı da artmaya başladı.

Mevcut başkan Adil Gevrek’in güçlendirilmiş bir yönetimle kulübe yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, 2 adayın daha kongrede aday olacağı öğrenildi.

Muhammed Kılıç, verdiği iftar yemeğinde adaylığını resmen açıklarken, bir diğer aday Şevket Salik de aday olacağını daha önce duyurmuştu.

Adaylık için ismi geçen iş adamı Teoman Mutlu ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, “Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, son 3 yılda yaptıklarıyla adlarını altın harflerle Türk futbolunun en değerli yerlerine yazdırmışlardır. Bizlere düşen başkanımızın yanında olmak ve ona destek vermektir” sözleriyle aday olmayacağını açıklamıştı.

Evkur Yeni Malatyspor’da seçimli olağan kongrenin 2 Haziran tarihinde ertelenmesi durumunda 9 Haziran Pazar günü yeniden yapılacağı açıklanmıştı.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)