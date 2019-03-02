Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin 41'inci dakikasında Arda Turan'ın ceza sahası içinde Bülent Cevahir tarafından düşürülmesinin ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

44'te topun başına geçen Emre Belözoğlu, penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Başakşehir, dakikalar 57'yi gösterirken Edin Visca'nın ceza sahasının sağ çaprazından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi ekibin tüm baskısına rağmen mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alarak puanını 54'e çıkardı. Ligde üst üste 6. maçında da galip gelemeyen Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç’ta kaldı.

18. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

41. dakikada Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

58. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir ilk 11'ler

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth Sincere (63' Eren Tozlu), Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Issam Chebake, Guilherme (46' Barış Alıcı), Danijel Aleksic, Adem Büyük (74' Michael Pereira)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu, Fyodor Kudryashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (79' Gökhan İnler), Edin Visca, Marcio Mossoro (85' Soner Aydoğdu), Arda Turan (74' Stefano Napoleoni), Robinho

Hakem: Fırat Aydınus

Sarı Kartlar: Murat Akça (38'), Guilherme (45+1'), Edin Visca (45+4'), Fyodor Kudryashov (51'), Emre Belözoğlu (70')