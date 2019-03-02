Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir CANLI

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 23 maçta 51 puan topladı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puana sahip.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

14. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç’ta kaldı.

18. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

41. dakikada Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dk.57 GOL! Edin Visca'nın attığı golle Başakşehir farkı 2'ye çıkardı.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir ilk 11'ler

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth Sincere (63' Eren Tozlu), Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Issam Chebake, Guilherme (46' Barış Alıcı), Danijel Aleksic, Adem Büyük (74' Michael Pereira)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu, Fyodor Kudryashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (79' Gökhan İnler), Edin Visca, Marcio Mossoro, Arda Turan (74' Stefano Napoleoni), Robinho

Hakem: Fırat Aydınus

Sarı Kartlar: Murat Akça (38'), Guilherme (45+1'), Edin Visca (45+4'), Fyodor Kudryashov (51'), Emre Belözoğlu (70')

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geride kalan 23 haftada 33 puan toplayan ve averajla haftaya 5. sırada giren Malatya temsilcisi, ligde en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan lider Medipol Başakşehir’le mücadele ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında hafta içinde Göztepe’yi geçerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de 5 maça çıkan galibiyet hasretini bu karşılaşmayla sona erdirmenin planlarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maç, 1-1 berabere bitmişti.