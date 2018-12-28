Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’a resmi ürün mağazası açıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, lisanslı ürünlerinin İstanbul’da da satılması için yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor.

28 Aralık 2018, Cuma 12:22
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Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’a resmi ürün mağazası açıyor

Malatya’da lisanslı ürün satan mağaza sayısını ikiye çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul’dan da aşırı talep alınca Esenler’e mağaza açma kararı aldı. 

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi bu yıl içerisinde Malatya’da Yeni Malatyaspor resmi satış mağazasını açarak, taraftarların ve Malatyalıların takımlarının ürünlerine kolayca erişimi için önemli bir adım atmıştı. 

Bir süredir store çalışmalarını sürdüren yönetim, İstanbul’da bir mağaza açmak için çalışmalara başladı. Esenler’de açılacak olan mağazanın kısa bir süre içerisinde faaliyete geçeceği öğrenildi. 

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Pek yakında Esenlerdeyiz” ifadesi kullanıldı. 

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)

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