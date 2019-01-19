Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maç sonucu 3-2

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Malatya ekibi rakibini 3-2 yenerek ilk yarıda yakaladığı çıkışı ikinci yarıda da devam ettirdi.

Malatyaspor'un gollerini 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 34. dakikada Mitchell Donald ve 54. dakikada Aleksic penaltıdan attı. Konuk ekip Göztepe'nin golleri ise 20. dakikada Halil Akbunar ve 41. dakikada Poko kaydetti.

3 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatya puanını 32'ye çıkartarak 2. sıraya yükseldi, Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise Galatasaray'ı konuk edecek.