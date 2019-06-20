Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fofana'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



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