Evkur Yeni Malatyaspor da Turkcell’le dijitalleşti

Turkcell ve Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü arasında yapılan dijital işbirliğiyle sarı-siyahlıların dijitalleşme süreci başladı. TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell, Yeni Malatyaspor’a gönül verenler için takımlarına destek olabilecekleri iki özel dijital paketi satışa sundu. ‘4-4’lük Sarı’ ve ‘4-4’lük Siyah’ isimli özel dijital paketlerle taraftarlar bir yandan takımlarına destek olurken diğer yandan ayrıcalıklı olarak Turkcell’in dijital servislerinden faydalanabilecek.

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell, futbol kulüplerinin dijitalleşmesi için yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Trabzonspor, Galatasaray ve Bursaspor’la dijital iş birlikleri yapan Turkcell, şimdi de Evkur Yeni Malatyaspor’un dijitalleşmesini sağlayacak.

Anadolu kulüplerinin dijitalleşmesi için de çalışmalarını sürdüren dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, takımını desteklemek isteyen Evkur Yeni Malatyasporlular’a iki özel paket satışa sundu. Malatyaspor’a gönül veren Turkcell’lilerin yeni bir hat almaya gerek duymadan satın alabilecekleri ‘4-4’lük Sarı’ ve ‘4-4’lük Siyah’ adı verilen dijital paketler sayesinde taraftarlar, Turkcell’in dijital servislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanabilecek ve takımlarına da gelir yaratmış olacak.

“Evkur Yeni Malatyaspor’la işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olduklarını ve futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerini dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Dünya futbolu dijitalleşme adımlarını çok hızlı atıyor. Spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir duruma gelmeleri için bu değişime hızla ayak uydurmaları gerekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un dijitalleşme süreçlerinde kendileriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sarı-Siyahlı taraftarlar bir yandan takımlarını desteklerken bir yandan da GollerCepte, fizy, BiP, lifebox gibi Turkcell’in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabilecek. İşbirliğimiz Evkur Yeni Malatyaspor kulübüne ve taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.





4-4’lük Siyah Paket sahiplerine gol başına 200MB hediye

Turkcell’in sunduğu Evkur Yeni Malatyaspor destek paketlerine sahip taraftarlar, dijitalleşmenin yanı sıra hediye internetin de tadını çıkaracak. Her iki destek paketine sahip taraftarlar, galibiyet başına günlük 1GB hediye internet kazanırken, 4-4’lük Siyah Paket’e sahip taraftarların hattına, buna ek olarak takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak.

Dijital servisler ve sürpriz hediyeler

Turkcell satış kanallarından ya da SMS ile satın alınabilecek paketlerde Turkcell’in dijital servisleri yer alıyor. 7 TL’ye sunulan ‘4-4’lük Sarı Paketi’nde, taraftarlar Türkiye’nin yenilikçi müzik platformu fizy ile radyo keyfini doyasıya yaşayabilecek. Taraftarlar ayrıca BiP üzerinden çağrı merkezi ve sabit numaralar da dahil her yöne 250 dakika arama yapabilecek ve Çalarken Dinlet servisini de kullanabilecek.





9 TL’lik ‘4-4’lük Siyah Paketi’ alan Evkur Yeni Malatyasporlular ise fizy radyo özelliği, Çalarken Dinlet servisi, BiP’ten 500 dakika konuşma ve GollerCepte servisinin yanı sıra maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imkânına sahip olabilecek. Bu destek paketine sahip taraftarlara ayrıca, futbol anılarını, telefon rehberi ve sevdikleriyle birlikte yer aldıkları görüntüleri saklayabilecekleri 5GB’lik lifebox aboneliği de ücretsiz sunulacak.





Üstelik destek paket sahipleri maç biletinden, imzalı formaya pek çok sürpriz hediyenin sahibi olacak. Taraftarlar 2200’a 44SARI veya 44SİYAH yazıp göndererek bu paketlere kolayca sahip olabilecek.