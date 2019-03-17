Evkur Yeni Malatyaspor- Ankaragücü maç sonucu: 3-1

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'In gollerini Adem Büyük ve Giulherme atarken Ankaragücü'nün tek golübü Orgill kaydetti.

Maçtan dakikalar:

Mücadele başladı.

10. dakikada Robin Yalçın savunma arkasına doğru uzun bir pas gönderdi ancak o bölgeye hareketlenen bir takım arkadaşı yok. Top Sacko'nun kontrolünde auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu önünde bulan Pereira sol ayağıyla şansını denedi ancak vuruşunda isabet yok.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

İlk yarı 0-0 sona erdi.

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boyd sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top kaleci Farnolle'de kaldı.

51. dakikada Canteros şık bir pasla Orgill'i savunma arkasına kaçırdı. Orgill sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan Farnolle gole izin vermedi.

52. dakikada ceza sahasına sokulan Aleksic, Kulusic'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak üzerine topun başına geçen Adem, yerden sol köşeye doğru yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

58.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ömer, Pazdan'dan kurtardığı topu Guilherme'ye aktardı. Onun kale önünde müsait durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

72.dakikada Sincere'in geri pasında ceza sahası içinde Robin Yalçın topu kontrol edemeyince Orgill araya girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak farkı bire indirdi.

74. dakikada sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada İlhan Parlak topu kafayla arka direğe çevirdi. Orgill'in kale ağzında kafa vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı ancak ofsayt bayrağı havada.

82. dakikada Moulin'in pasında ceza sahası içinde topu alan Canteros, müsait durumdaki İlhan'a aktardı pasını. Onun topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90.dakikada Canteros'un sağdan ortasında Orgill arka direkte iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta gitti.

90+3.dakikada Malatyaspor, oyuna sonradan giren Ahmet Ildız'ın golüyle iyice rahtaladı ve skoru 3-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malatyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi başararak 3 puanın sahibi oldu.

Takım kadroları

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Pereira, Guilherme, Adem, Ömer

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Sacko, Hector, Boyd, Orgill