Evini kulüp binası yaptı

Kocaelispor’un pankreas kanseriyle mücadele eden başkanı Hüseyin Üzülmez, evinin bahçesini kulüp binasına çevirdi. Doktorların ’Kafanı hastalık dışında işlerle meşgul etmelisin’ önerisi üzerine tedavisinin ardından yoğun çalışma temposuna giren Üzülmez, koronavirüse karşı tedbirlerini alıyor ve bahçesinde işinin başına geçip, transfer görüşmelerini yapıyor. Üzülmez, “Kanserle mücadelede en önemli şey moral. Sporu da, Kocaelispor’u da çok seviyorum. Bu süreçte siyaset yapıyor olsaydım kesinlikle bırakırdım. İyi ki siyaseti bırakıp sporu seçmişim. Sporla iç içe olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla sevdiğim işi yapıyorum. O nedenle daha sıkı çalışmaya devam ettim. Şampiyonluk da bana büyük moral oldu. Şimdi evin bahçesini ofise çevirdim. Transfer görüşmelerini de burada yapıyorum. Hayat devam ediyor” dedi.