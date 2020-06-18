Evinde yenilgisiz tek takım Sivasspor!

Denizlispor’u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon evinde kaybetmeyen tek takım olma unvanını korudu. İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 34 puan toplayan Kırmızı- Beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Ligde 52 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe’yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

Son yenilgisi Beşiktaş’a

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında; 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 2-1 mağlup olmuştu.. Kırmızı- Beyazlılar, 2’si geçen sezondan olmak üzere ligde son 16 iç saha maçında yenilmedi. Sivas temsilcisi, ligin kalan bölümünde evinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar ligin 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 33. haftasında ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek