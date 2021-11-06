Evinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor!

Süper Lig’de haftanın sonucu en merakla beklenen maçında Beşiktaş , Vodafone Park’ta lider Trabzonspor’u ağırlayacak. İki takımın kapışması öncesinde Kara Kartal iç sahadaki, konuk Fırtına da dış sahadaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5’ini kazandı. İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

En son 2020’de...

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 3 1’lik sonuçla alan Bordo-Mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.









Vodafone Park’ta 20 bin taraftar

Kara Kartal’ın bu akşam Vo dafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadelede, Beşiktaşlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacak. Pandemi sebebiyle 42 bin kişilik stadın yaklaşık 20 binlik bölümünün bilet satışlarını kısa sürede tüketen futbolseverler, ilk düdükten sonuna kadar takımlarını destekleyecek.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Bordo-Mavili taraftarlar, lider Trabzonspor’u İstanbul yolculuğu öncesi yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Te sisleri’nin çkışında takımı uğurlayan bir grup Trabzonsporlu futbolseverler, akşam saatlerinde havalimanına inen kafileye yine destek verdi. Özel bir uçuşla Trabzon’dan İstanbul’a giden Fırtına, Vodafone Park’a yakın bir otelde kampa girdi.



