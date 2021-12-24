Hatayspor, Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.5 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Giresunspor evinde maç başına 1.56 puan alırken Hatayspor deplasmanda 1.44 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Giresunspor, son maçta Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Maçta beklenildiği gibi Başakşehir üstün taraftı. Giresunspor'un, bu maçta çok daha iyi bir sonuç alması gerekiyor.

Hatayspor, son maçında Konyaspor 'a 3-1 mağlup oldu. Maça iyi başlasalar da kısa sürede dağıldılar ve ilk yarıda 10 kişiye kaldı. İlk yarının son maçında kritik oyuncuların yokluğunda işleri zor.

Oran Analizi

Giresunspor için 2.5 üst oranı 1.9 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı alt bitti.

Hatayspor için toplam gol 0-1 oranı 2.75 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında 0-1 gol olmamıştır