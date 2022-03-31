Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu oldu

İlk kez büyüklerde mücadele eden milli güreşçi, finalde Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.

Büyükler kategorisinde kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, “Umarım Dünya Şampiyonası’nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim” diye konuştu.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evin, “Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum. Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı’mızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri inandım kendime. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa şampiyonu oldum ve bugün de büyüklerde elde ettim. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası’nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim” dedi.