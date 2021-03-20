Evin Demirhan Tokyo’da

Güreşte Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren Avrupa Elemeleri’nde dün kadınlarda müsabakalar yapıldı. Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı elemelerde Türkiye'yi; Evin Demirhan (50kg), Zeynep Yetgil (53kg), Bedia Gün (57kg), Elif Yeşilırmak (62kg), Buse Tosun (68kg), Yasemin Adar (76kg) temsil etti. Her sıklette 2 sporcunun kota hakkı kazandığı turnuvada 6 kadın güreşçimizden 1'i Tokyo vizesini cebine koydu.

Elif Jale 3-0'dan maçı verdi

Tokyo Olimpiyat Oyunları için Türkiye'nin daha önce kota alamadığı kadınlar güreşinde ilk başarı 50 kilodaki Evin Demirhan'dan geldi. Milli sporcumuz, yarı finalde Fransız rakibini 5-1 yenerek adını finale yazdırdı ve kota hakkını elde etti. Yarı final başarısı göstermiş Bediha Gün ve Elif Jale Yeşilırmak ise finale kalamadı. Yeşilırmak, olimpiyat yolunda 3-0 önde olduğu mücadeleyi bitime bir buçuk dakika Letonyalı rakibine verdiği puanlarla 4-3 kaybetti ve finale kalamayarak olimpiyat kota şansını yitirdi.

Yasemin çeyrek finalde kaybetti

Sabah seansında ise rünya 3.'sü Buse Tosun ilk turda, Dünya 2.'si Yasemin Adar ile Gençler Avrupa 2.'si Zeynep Yetgil çeyrek finalde rakiplerine yenilerek kota alamadı. Bu arada güreşte mayıs ayındaki dünya elemelerinde de bir kota şansımız daha bulunuyor.