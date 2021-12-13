Serik'te Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen tenis müsabakalarına, dünya sıralamasında 140 ile 350 sıra arasında yer alan tenisçiler katıldı. Turnuvada milli tenisçi Cem İlkel, 1 numaralı seri başı olarak yer aldığı müsabakalarda çeyrek finale kadar yükseldi. Turnuvanın finalinde, Ukrayna'dan Oleg Prihodko ve Rusya'dan Evgenii Tiurnev karşılaştı. 3 set oynanan maçı kazanan Evgenii Tiurnev şampiyon oldu. Eleme tablosundan finale çıkma başarısı gösteren Ukraynalı Oleg Prihodko ise ikinci oldu.

Turnuvanın kazananlarına ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Faruk Kaymakcı, "Uluslararası turnuvanın öncelikle Antalya'da ve ülkemizin değişik şehirlerinde oynanıyor olması bizim için gurur verici. Ümit ediyoruz ki Türk tenisi Avrupa'da da, uluslararası arenada da hak ettiği yeri bulacak. Engelli sporcularımız, engel tanımadan MTA'nın uluslararası standartlarındaki kortlarında uygun koşullarda maçlarını yapıyor. Diğer yandan 12 yaş finalleri oynanıyor" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da başarılı tenisçiler yetiştirmeyi ve sporcuların uluslararası müsabakalarda derece kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)