Premier Lig ekiplerinden Everton'ın kalecisi Robin Olsen ve ailesi, hafta sonu evinde korkunç bir silahlı soyguna maruz kaldı.

Hırsızların değerli mücevherleri ve bir saati çaldığına inanılan korkunç saldırıda Olsen'ın bıçak ve pala kullanan bir çete tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi İsveçli kalecinin Manchester’ın Altrincham semtindeki evinde yaşandı. O sırada Robin Olsen'ın eşi ve 2 küçük çocuğu da evdeydi. Olsen’i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.

Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası, polis detaylı soruşturma başlattı.

Ancelotti'nin de evi soyulmuştu

Geçtiğimiz ay Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de hırsızlık şoku yaşamıştı. İtalyan çalıştırıcının Crosby’deki evine giren hırsızlar, mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Olay esnasında Ancelotti’nin kızının evde olduğu ve hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.