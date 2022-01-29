İngiltere Premier Lig'te çıkışa geçmek isteyen Everton, bir yandan teknik direktör arayışlarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Everton, Manchester United'da süre almakta zorlanan ve takımdan ayrılması beklenen Hollnadalı futbolcu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Everton'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Fabian Delph ve Abdoulaye Doucoure'nin sakatlıkları nedeniyle 24 yaşındaki Donny van de Beek'in takımın ara transfer dönemindeki önceliklerinden biri olduğu belirtiliyor.

Crystal Palace da istemişti

24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla bir başka İngiliz ekibi Crystal Palace da ilgilenmiiş ve Manchester United ile görüşmelerde bulunmuştu.

Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, 14 maça çıkarken, 1 kez de gol atma başarısı gösterdi.

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