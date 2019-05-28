Everton'ın gözü Kagawa'da

İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Borussia Dortmund'a geri dönün Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

28 Mayıs 2019, Salı 13:37
- A +
Everton'ın gözü Kagawa'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan ayrılan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Alman ekibiyle 1 yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı. 

Bozhan Memiş /İSTANBUL (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...