Benfica’ya karşı Avrupa Ligi’nde 2-1 yenilen Galatasaray’da sahanın iyilerinden olan Henry Onyekuru, mücadele boyunca yakından takip edildi. Bonservisi İngiltere’nin Everton kulübünde olan yıldız futbolcu için rapor tutuldu. Everton’ın futbol direktörü Marcel Brands, Türk Telekom Stadı’na gelerek Onyekuru’yu canlı izledi.

Gelecek sezon için Everton’ın kadrosunda tutmayı düşündüğü Nijeryalı futbolcu için sezon genelinde de rapor tutuluyordu. Onyekuru’nun artan performansı sonrası umutlarını artıran Premier Lig ekibi, daha yakın bir takip başlattı. Genç oyuncunun, İngiltere’de çalışma izni nedeniyle sorun yaşaması Everton’ın elini kolunu bağlasa da bu sezon için izin belgesinin alınabileceği ihtimalinin arttığı bildirildi.

Everton’ın izin belgesi konusunda çok umutlu olduğu ve yaz döneminde Onyekuru’yu geri çağıracakları ifade edildi. Ayrıca Everton’ın bu sezon genelinde toplam 12-13 maçta Onyekuru’yu yakın gözlemde tutacağı kaydedildi. (Skorer)