Franız ekibi Lille'in formasını giyen Brezilyalı savunmacı Gabriel Magalhaes için Premier Lig ekiplerinin yarışı sürüyor.

Daha önce Chelsea'nin Gabriel transferini bitirdiği belirtilirken yapılan son girişimler sonucunda Everton'ın transferde önemli aşama kat ettiği aktardıldı.

The Guardian'a göre Carlo Ancelotti'nin ilk hedefi konumundaki savunmacı, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Everton kadrosuna katılabilir.

Arsenal ve Chelsea'nin de girişmimlerini sürdürdüğü 22 yaşındaki Brezilyalı için bonservis ücretinin 30 milyon pound düzeyinde olması bekleniyor.