İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildiğini açıkladı. Silva son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyordu. Aynı zamanda Cenk Tosun da Siva'nın takıma gelmesi ile yedek kulübesinden kurtulamamıştı.

14 puanla 18. sırada olan Everton, Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi.

David Moyes gelebilir

Silva'nın yerine Everton'ın düşündüğü isimler arasında deneyimli teknik adam David Moyes bulunuyor. 11 sene boyunca Everton menajeri olarak görev yapan sonrasında da başarısız bir Manchester United deneyimi yaşayan kurt hoca için taraftarlar da ikilemde kaldı. Yönetimin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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