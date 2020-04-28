Everton'da Ancelotti'nin önceliği James Rodriguez

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Carlo Ancelotti, transferdeki ana hedefini Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez olarak belirledi.

28 Nisan 2020, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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Everton'da Ancelotti'nin önceliği James Rodriguez

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, sezon içinde takımın başına geçen Carlo Ancelotti ile istediği çıkışı yakalayamamıştı. İtalyan teknik adam, yeni sezonda daha farklı bir Everton izletmek adına transfer çalışmalarına başlarken listesinin ilk sırasına Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i koydu. 

Nicolo Schira'nın haberine göre Ancelotti, öncelikle Kolombiyalı oyuncunun transferini istiyor. Bu doğrultuda Everton'ın Real Madrid ile anlaşması durumunda James'e 4 yıllık bir sözleşme önereceği aktarılıyor. 

Ancelotti, James Rodriguez transferini bitiremezse ise Coutinho'ya yönelecek. O durumda ise Everton'ı Chelsea ve Tottenham ile zorlu bir rekabet bekliyor olacak. 

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